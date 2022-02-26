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Міненерго просить повідомляти про мітки на газопроводах

За контактним телефоном 104

Міністерство енергетики України просить повідомляти про розміщення диверсантами міток та маячків на газових мережах.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства у Фейсбук.

"Друзі! Просимо вас бути пильними і звертати увагу на газопроводи, ГРП, ШГРП. Якщо ви бачите на газових мережах і обладнанні позначки, наліпки або маячки, просимо негайно повідомляти точні координати їх місцезнаходження телефоном 104", - сказано у повідомленні.

"За можливості знищіть наліпку або закрийте позначки чимось, замажте землею або глиною", - зазначено в ньому.

В міністерсстві звертають увагу на те, що всі працівники газорозподільних компаній одягнені в уніформу і мають при собі службове посвідчення.

Фото: facebook/Міністерство енергетики України

Фото: Міністерство енергетики України

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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