Міненерго просить повідомляти про мітки на газопроводах

Міністерство енергетики України просить повідомляти про розміщення диверсантами міток та маячків на газових мережах.
Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства у Фейсбук.
"Друзі! Просимо вас бути пильними і звертати увагу на газопроводи, ГРП, ШГРП. Якщо ви бачите на газових мережах і обладнанні позначки, наліпки або маячки, просимо негайно повідомляти точні координати їх місцезнаходження телефоном 104", - сказано у повідомленні.
"За можливості знищіть наліпку або закрийте позначки чимось, замажте землею або глиною", - зазначено в ньому.
В міністерсстві звертають увагу на те, що всі працівники газорозподільних компаній одягнені в уніформу і мають при собі службове посвідчення.