Міненерго просить повідомляти про мітки на газопроводах

Міністерство енергетики України просить повідомляти про розміщення диверсантами міток та маячків на газових мережах.

Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства у Фейсбук.

"Друзі! Просимо вас бути пильними і звертати увагу на газопроводи, ГРП, ШГРП. Якщо ви бачите на газових мережах і обладнанні позначки, наліпки або маячки, просимо негайно повідомляти точні координати їх місцезнаходження телефоном 104", - сказано у повідомленні.

"За можливості знищіть наліпку або закрийте позначки чимось, замажте землею або глиною", - зазначено в ньому.

В міністерсстві звертають увагу на те, що всі працівники газорозподільних компаній одягнені в уніформу і мають при собі службове посвідчення.

Фото: facebook/Міністерство енергетики України