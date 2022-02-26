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Федоров закликав Тіма Кука заблокувати Apple Store для росіян

"Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24", - звернувся український міністр до росіян. 

Федоров закликав Тіма Кука заблокувати Apple Store для росіян

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука заблокувати Apple Store для громадян Росії. 

"Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, заборонити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24", - написав український міністр у телеграмі.

Федоров опублікував опублікував копії листа до керівника Apple англійською та українською мовами. 

Фото: t.me/zedigital

t.me/zedigital
t.me/zedigital

Раніше сьогодні Євросоюз заборонив продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро. Також обмежено депозити росіян у Європі.

Також повідомляли, що хакери з Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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