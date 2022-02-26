Білий дім попросив у Конгресу понад $6 млрд для України, - ЗМІ

Адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити 6,4 млрд на допомогу Україні у протидії повномасштабному вторгненню Росії.

Причому більшу частину коштів планують спрямувати на військову та гуманітарну допомогу в регіоні, з посиланням на джерела повідомляє ABC.

Найбільша частина цих грошей піде на міністерства оборони та держави, а також на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке розподіляє цивільну іноземну допомогу, сказало одне із джерел.

"Менші суми будуть призначені для міністерства фінансів і торгівлі, чия головна роль в українській кризі полягатиме в застосуванні санкцій проти Росії, її фінансових установ і державного бізнесу та її лідерів, включаючи президента Володимира Путіна", - зазначає видання.

The Hill, посилаючись на представника адміністрації, конкретизує, що 2,9 млрд доларів заплановано для Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку на гуманітарну допомогу, а також Польщі, країнам Балтії та союзникам на східному фланзі НАТО на допомогу безпеці України. Ще 3,5 млрд доларів - на додаткове фінансування Пентагону.

Про можливу допомогу в понад 10 мільярдів доларів для України та інших союзників заявив провідний член Сенату від Демократичної партії Кріс Кунс, який очолює сенатський підкомітет з асигнувань, що контролює іноземну допомогу та витрати Держдепартаменту.

За його словами, ці гроші можуть піти на допомогу біженцям з України, які опиняться в Польщі та інших країнах-членах НАТО, та їхнім збройним силам. Що така пропозиція розглядається, підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.