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ОЕСР розриває відносини з державою-агресором Росією

Організація завершила переговори про можливість вступу до її лав.

ОЕСР розриває відносини з державою-агресором Росією
Фото: EPA/UPG

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, відома за англійською назвою OECD) вирішила припинити відносини з державою-агресором Російською Федерацією та завершила переговори про можливість її вступу до організації.

Низку рішень з цього приводу ухвалила сьогодні Рада ОЕСР, передає "Європейська правда".

OECD об’єднує 38 розвинених держав, переважно з високим рівнем добробуту, для координації спільної політики. Вимогою до держав-членів є дотримання принципів ринкової економіки та демократичного плюралізму. Росія здавна прагнула увійти до цього елітного світового клубу.

Першим з рішень ОЕСР остаточно припинила процес переговорів про можливий вступ РФ. Цей процес був заморожений з 2014 року, але організація декларувала принципову готовність його поновити в разі кроків з боку РФ. Крім того, Рада ОЕСР вирішила закрити свій офіс у Москві і відкликати всі запрошення до Росії на міністерські зустрічі.

Також ОЕСР не починатиме нових проєктів з РФ і здійснить кроки для припинення вже розпочатих.

Це рішення рівноцінне розірванню відносин у термінології суверенних держав. Як відомо, раніше Київ попросив держави-партнери розірвати дипвідносини з Росією.

Нагадаємо, Організація економічного співробітництва і розвитку - міжнародна організація, яка об'єднує найбільш економічно розвинені країни світу - більшість держав Європейського Союзу, США, Австралію, Корею, Японію та інші. Штаб-квартира розташована в Парижі (Франція).

Договір про ОЕСР було підписано 14 грудня 1960 року в Парижі, набув чинності 30 вересня 1961. Договір укладено з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і надання допомоги країнам, що розвиваються. ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації, в рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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