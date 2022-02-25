​США неодноразово закликали Китай допомогти запобігти війні в Україні, – The New York Times

Пекін поділився інформацією з Москвою, додавши, що Китай не буде перешкоджати російським планам.

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Упродовж трьох місяців можновладні чиновники адміністрації президента Байдена провели пів дюжини термінових зустрічей з можновладними китайськими чиновниками, під час яких американці демонстрували розвідувальні дані, що показували нарощування російських військ навколо України, і просили китайців переконати Росію відмовитися від вторгнення.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Байдена.

Кожного разу китайські чиновники, включаючи міністра закордонних справ і посла в Сполучених Штатах, відмовляли американцям, заявляючи, що вони не думають, що вторгнення готується.

При цьому США у грудні отримали розвідувальні дані, які свідчать, що Пекін поділився інформацією з Москвою, додавши, що Китай не буде перешкоджати російським планам.

«Деякі американські чиновники кажуть, що зв'язки між Китаєм і Росією здаються міцнішими, ніж будь-коли з часів холодної війни. Обидві країни зараз подають себе як ідеологічний фронт проти Сполучених Штатів і їхніх європейських та азіатських союзників, навіть коли Путін здійснює вторгнення в Україну, суверенітет якої Китай визнавав протягом десятиліть», – констатує The New York Times.

Видання також додає, що вже після того, як Путін віддав наказ про введення військ на схід України, але до масштабного вторгнення, речниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін заявила на пресконференції в Пекіні, що Сполучені Штати є «винуватцем поточної напруженості навколо України».

«Останнім часом США посилають Україні зброю, посилюючи напруженість, створюючи паніку і навіть заявляють про можливість війни», – сказала вона.

Нагадаємо, під час телефонної розмови із Сі Цзіньпіном у п’ятницю, 25 лютого, президент РФ Володимир Путін заявив, що «російська сторона зацікавлена в переговорах з українською стороною на високому рівні».