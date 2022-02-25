Путін заявив, що Росія готова до перемовин з Україною на високому рівні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "російська сторона зацікавлена у переговорах з українською стороною на високому рівні".

Про це Путін сказав під час розмови з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, повідомляє CCTV.

Зазначається, що Путін також розповів главі Китаю про "основну історію української проблеми" та поінформував про військову операцію Росії на Донбасі.

Згодом у Кремлі підтвердили, що Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію, передає російське інформагентство ТАСС.

"Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України. Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога "ЛНР" та "ДНР", у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"У цьому контексті у відповідь на пропозицію Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", – повідомив речник російського президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів. Глава Української держави наголосив, що таким чином він має намір зупинити загибель людей.

У відповідь глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив нові вимоги до України. За його словами, Москва готова розпочати переговори з Києвом після того, як українські військові складуть зброю. Він також дав чітко зрозуміти, що Москва прагне скинути уряд України.