Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів

Президент Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів. Про це він сказав під час звернення до народу.

"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей. А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу", - зазначив президент.

Він також нагадав, що другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів.

"Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила «ніколи знову». Але ось це є! Знову є. Зараз. У 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Максим Подоляк заявив, що Україна не боїться розмов про нейтральний статус.