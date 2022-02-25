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Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів

Другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів.

Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів
Фото: пресслужба

Президент Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів. Про це він сказав під час звернення до народу.

"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей. А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу", - зазначив президент.

Він також нагадав, що другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів.

"Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила «ніколи знову». Але ось це є! Знову є. Зараз. У 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Максим Подоляк заявив, що Україна не боїться розмов про нейтральний статус.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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