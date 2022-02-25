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Омельченко розповів головам парламентів країн ЄС про боротьбу за Україну

“Ви можете собі уявити, що над небом Європи, а Україна – це європейська країна, запускають балістичні ракети".

Омельченко розповів головам парламентів країн ЄС про боротьбу за Україну
Фото: Український тиждень

25 лютого Посол України у Франції Вадим Омельченко виступив у Сенаті Франції під час Конференції голів парламентів країн Європейського союзу.

На початку виступу Посол закликав керівників європейських парламентів вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв прикордонників, загиблих на острові Зміїний у нерівній битві з російськими загарбниками.

Він розповів про ситуацію на Сумщині, оборону Харкова, аеропорт Гостомеля та боротьбу за Київ.

Омельченко зазначив, що росіяни атакують балістичними ракетами мирні райони, а не інфрастуктурні об’єкти.

“Ви можете собі уявити, що над небом Європи, а Україна – це європейська країна, запускають балістичні ракети. Так само у 1941 році о 5 ранку Київ бомбардувала німецька армія. І не секрет, що російське керівництво копіює Адольфа Гітлера”, – сказав він.

Посол зазначив, що Україна ніколи нікому не погрожувала.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна інтенсивно працює з посилення міжнародної коаліції на захист України

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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