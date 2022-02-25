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Кіберполіція створила спецбот "avanger" для повідомлень про мітки окупантів на дорогах

Сфотографовані точки потраплять до єдиної бази на Google Maps. 

Кіберполіція створила спецбот "avanger" для повідомлень про мітки окупантів на дорогах

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Про це повідомили у Нацполіції.

“Шановні громадяни! Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах”, – йдеться у повідомленні.

Можна сфотографувати точки - і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. 

Адреса боту – @ukraine_avanger_bot.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупанти залишають на українських дорогах так звані нічні мітки.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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