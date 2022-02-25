Кіберполіція створила спецбот "avanger" для повідомлень про мітки окупантів на дорогах

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Про це повідомили у Нацполіції.
“Шановні громадяни! Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах”, – йдеться у повідомленні.
Можна сфотографувати точки - і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.
Адреса боту – @ukraine_avanger_bot.
Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупанти залишають на українських дорогах так звані нічні мітки.