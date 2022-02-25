Російські окупанти намагаються атакувати з напрямку Димер - Іванків, - Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що наразі російська армія найбільш інтенсивно намагається атакувати з північних заходу від Києва.

Про це він повідомив на брифінгу.

Арестович при цьому наголосив, що наші десантні частини тримають оборону. Вони застосовували"Джавеліни", у ворога є підбита техніка.

"Найбільша небезпека зараз - з напрямку Димер - Іванків, тобто це північних захід від Києва. Там бої йдуть в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча. Російські війська пробують наступати, але наші механізовані частини десантні виставили надійний заслон. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одна колона бойової техніки. Працювали "Джавеліни" якраз", - сказав радник голови ОП.

Арестович також повідомив, що наразів Чернігівській області і Сумській наступ не ведеться. Харків тримається. УМелітополі ситуація неоднозначна - астину міста утримують росіяни, українці тримають оборону.

У Херсоні російські війська шукають спроби перетнути річку Дніпро. ЗСУ тримають оборону, ситуація керована.

"Наші сили ППО збили щонайменше 2 крилаті ракети і літак СУ-27, пілот потрапив в полон. У противника не вистачає ракет", - додав Арестович.

За попередньою інформацією правоохоронців Київщини, під Ворзелем збито російський ударний вертоліт і знищено "Джавелінами" 7 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, після висадки на білоруському аеродромі Гомель російських Іл-76 з десантниками російські війська висунулися в напрямку Гомель-Чернігів-Київ. Отримавши гідну відсіч під Черніговом, він намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З метою наступу на Київ ворог також намагається прорватися на напрямку Козелець-Бровари та Конотоп-Ніжин-Київ.

Сьогодні вранці в Оболонському районі Києва була зафіксована ворожа диверсійно-розвідувальна група, яку знищили наші захисники.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.