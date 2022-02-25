На Черкащині збили ворожий літак

За словами місцевих, це відбулося близько 7:30 ранку.

У селі Вознесеньке Черкаської області українські захисники збили ворожий літак. Про це пише "Суспільне" з посиланням на речницю Нацполіції області Зою Вовк.

Катапультованого ворожого пілота шукають.

За словами місцевих, літак упав поза межами населеного пункту близько 7:30. Сільський голова Олександр Титаренко повідомив, що звуки вибуху почули охоронці.

"Я і два охоронці, ми почули якийсь вибух, підняли голови і побачили багато диму. Завгосп Пальмірської школи сказав, що щось біленьке блимало, потом у нього це попало, бахнуло", – розповів сільський голова.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення ворог втратив також шість гелікоптерів, більше 30 танків, 130 БРМ і близько 800 осіб.