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На Черкащині збили ворожий літак

За словами місцевих, це відбулося близько 7:30 ранку. 

На Черкащині збили ворожий літак
Ілюстративне фото
Фото: pressjfo.news

У селі Вознесеньке Черкаської області українські захисники збили ворожий літак. Про це пише "Суспільне" з посиланням на речницю Нацполіції області Зою Вовк.

Катапультованого ворожого пілота шукають. 

За словами місцевих, літак упав поза межами населеного пункту близько 7:30. Сільський голова Олександр Титаренко повідомив, що звуки вибуху почули охоронці. 

"Я і два охоронці, ми почули якийсь вибух, підняли голови і побачили багато диму. Завгосп Пальмірської школи сказав, що щось біленьке блимало, потом у нього це попало, бахнуло", – розповів сільський голова.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення ворог втратив також шість гелікоптерів, більше 30 танків, 130 БРМ і близько 800 осіб.  

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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