Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку без змін.

Після висадки на білоруському аеродромі Гомель російських Іл-76 з десантниками противник з Білорусі рушив у напрямку Гомель-Чернігів-Київ. Отримавши гідну відсіч під Черніговом, він намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю.

Таку оперативну інформацію станом на 10 ранку повідомили в Генеральному штабі Збройних сил.

"З цією ж метою, наступу на Київ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп", – йдеться у повідомленні.

Сісти ворожому десанту в 10 км від столиці в аеропорту Гостомеля завадило ушкодження злітної смуги.

"На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто Мелітополь", – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку без змін – противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.

У районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу.

Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Ведеться постійна повітряна розвідка.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.