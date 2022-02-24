НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Таке рішення ухвалено у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності, повідомили в пресслужбі НБУ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

"Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті", – зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану через напад Росії банки продовжать роботу, але зняття готівки з рахунків обмежено 100 000 гривень на день. Безготівкові розрахунки – без обмежень. Видача готівки у валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів, заборонена.

Банкомати будуть підкріплюватися готівкою без обмежень. Банкам доручено забезпечити роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Призупиняється робота валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Зафіксовано офіційний курс на 24.02.2022 – 29,25 грн за долар.