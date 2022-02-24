Зведення Генерального штабу ЗСУ України: від ранку ворог зробив понад 30 ударів

Станом на 13 годину 24 лютого збройні сили держави-агресора – Російської Федерації – завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", реактивними системами залпового вогню, авіацією та артилерією по обʼєктах цивільної та військової інфраструктури України.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Противник продовжує наступ за підтримки авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ-Херсон, Чаплинка-Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та Чорноморській операційній зоні. Угруповання Обʼєднаних сил перейшло до оборонної операції", – зазначили на брифінгу.