Крилаті ракети влучили у військові об’єкти в Броварах, шестеро загиблих, 12 – поранених (оновлено)

Один із ударів ворог завдав по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій.

Російська армія завдала ракетного удару по військовому об’єкту у Броварах під Києвом.

Про це інформує радник глави МВС Антон Геращенко.

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу", – написав він.

Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Оновлення. Внаслідок ракетного обстрілу загинули шестеро осіб, 12 людей поранено. Про це журналістам повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Розпочалося все з 5-ї ранку, були обстріляні дві військові частини, які розташовані в Броварах. Зараз, за моєю інформацією, 6 загинули, 12 поранені, перебувають в лікарнях", – розповів він.

Оновлення 13:05. Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій у Броварах Київської області.

"Був один ракетний удар по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій. За нашими даними, втрат немає зараз. Але дані уточнюють", – цитує Арестовича "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає агентство, близько полудня вибухи було чути в Києві, у житлових будинках на східних околицях міста, найбільш наближених до Броварів, тремтіли вікна.

Раніше повідомляли, що в Київській області обстріляли обʼєкт прикордонслужби.