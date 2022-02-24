По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
ГоловнаСуспільствоВійна

Крилаті ракети влучили у військові об’єкти в Броварах, шестеро загиблих, 12 – поранених (оновлено)

Один із ударів ворог завдав по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій. 

Крилаті ракети влучили у військові об’єкти в Броварах, шестеро загиблих, 12 – поранених (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: mil.gov.ua

Російська армія завдала ракетного удару по військовому об’єкту у Броварах під Києвом.

Про це інформує радник глави МВС Антон Геращенко.

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу", – написав він.

Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Оновлення. Внаслідок ракетного обстрілу загинули шестеро осіб, 12 людей поранено. Про це журналістам повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Розпочалося все з 5-ї ранку, були обстріляні дві військові частини, які розташовані в Броварах. Зараз, за моєю інформацією, 6 загинули, 12 поранені, перебувають в лікарнях", – розповів він.

Оновлення 13:05. Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій у Броварах Київської області.

"Був один ракетний удар по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій. За нашими даними, втрат немає зараз. Але дані уточнюють", – цитує Арестовича "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає агентство, близько полудня вибухи було чути в Києві, у житлових будинках на східних околицях міста, найбільш наближених до Броварів, тремтіли вікна.

Раніше повідомляли, що в Київській області обстріляли обʼєкт прикордонслужби.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також