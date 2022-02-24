Окупанти обстріляли військові аеродроми та склади, у Маріуполі пошкоджено 7 житлових будинків (оновлено)

У Ніжині з-під завалів на аеродромі витягнули 6 людей.

ДСНС оновила інформацію про про наслідки ворожих обстрілів на території України.

Станом на 08:00:

оголошено сигнал «Повітряна тривога» у м. Полтава

у м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.

унаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь,

влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ

м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає)

м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з-під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.

Раніше ГУ ДСНС в Івано-Франківській області повідомило про вибух на військовому аеродромі в обласному центрі, горить склад паливо-мастильних матеріалів.

На території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило два ракетні удари.

Раніше ГУ ДСНС в Івано-Франківській області повідомило про вибух на військовому аеродромі в обласному центрі, горить склад паливо-мастильних матеріалів.

На території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило два ракетні удари.

Окрім того, за даними ДСНС, зафіксовано:

обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС)

загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області

обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області

с. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу

м. Івано-Франківськ – влучання снаряду у військову частину.

Як повідомляли, окупанти захопили Городище та Мілове Луганської області, у Луцьку підірвано телевежу. Наслідком ворожих обстрілів стали пожежі на військових складах, зокрема й на заході України.

В Івано-Франківську стався вибух на військовому аеродромі. На території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило 2 ракетні удари. У районі аеропорту Херсона, де зокрема, базуються вертольоти, видно дим.