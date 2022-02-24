У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли військові аеродроми та склади, у Маріуполі пошкоджено 7 житлових будинків (оновлено)

У Ніжині з-під завалів на аеродромі витягнули 6 людей.

Окупанти обстріляли військові аеродроми та склади, у Маріуполі пошкоджено 7 житлових будинків (оновлено)
Фото: ДСНС

ДСНС оновила інформацію про про наслідки ворожих обстрілів на території України.

Станом на 08:00:

  • оголошено сигнал «Повітряна тривога» у м. Полтава
  • у м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.
  • унаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь,
  • влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ
  • м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає)
  • м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з-під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.

Раніше ГУ ДСНС в Івано-Франківській області повідомило про вибух на військовому аеродромі в обласному центрі, горить склад паливо-мастильних матеріалів.

На території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило два ракетні удари.

Раніше ГУ ДСНС в Івано-Франківській області повідомило про вибух на військовому аеродромі в обласному центрі, горить склад паливо-мастильних матеріалів.

На території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило два ракетні удари.

Окрім того, за даними ДСНС, зафіксовано:

  • обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС)
  • загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області
  • обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області
  • с. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу
  • м. Івано-Франківськ – влучання снаряду у військову частину.

Як повідомляли, окупанти захопили Городище та Мілове Луганської області, у Луцьку підірвано телевежу. Наслідком ворожих обстрілів стали пожежі на військових складах, зокрема й на заході України.

В Івано-Франківську стався вибух на військовому аеродромі. На території аеродрому в селі Корнич Коломийського району біля штабу влучило 2 ракетні удари. У районі аеропорту Херсона, де зокрема, базуються вертольоти, видно дим.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також