Українські військові збили сьомий літак окупантів

Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВКС Росії у Луганській області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.

“Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним Силам України!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя – під контролем ЗСУ. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.