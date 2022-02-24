По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові збили сьомий літак окупантів

Літак збили на Луганщині.

Українські військові збили сьомий літак окупантів
Фото: pressjfo.news

Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВКС Росії у Луганській області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. 

“Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним Силам України!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській області противника зупинили, Маріуполь і Щастя – під контролем ЗСУ. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку і в районі проведення Операції Обʼєднаних сил.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також