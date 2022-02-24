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Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей з елементами червоного кольору на одязі

У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави.

Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей з елементами червоного кольору на одязі

Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, зокрема, особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

“У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок”, – йдеться в повідомленні.

Водночас правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам і предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі просять повідомляти на спецлінію поліції 102.

“Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі”, – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції України підняв особовий склад органів і підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації.

Також голова Нацполіції віддав наказ про видачу зброї ветеранам органів внутрішніх справ, які побажали захищати Україну від збройної агресії РФ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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