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У Вугледарі під час обстрілу загинули щонайменше троє людей

На Харківщині о 10:35 розпочався мінометний обстріл ВПС "Дергачі".

У Вугледарі під час обстрілу загинули щонайменше троє людей
Фото: npu.gov.ua

У місті Вугледар Донецької області під час ворожого обстрілу Росії загинули троє цивільних людей.

Таку інформацію правоохоронних органів поширив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На Харківщині о 10:35 розпочався мінометний обстріл ВПС "Дергачі".

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним вторгнення в Україну під виглядом "військової операції" ворог почав вражати обʼєкти військової інфраструктури, аеропорти і аеродроми. Прорив кордону відбувся в чотирьох областях, окупанти також сунуть з Криму. 

В Україні введено воєнний стан. Українська армія стримує наступ окупантів. Знищено ворожі літаки, танки та іншу техніку. Нацбанк увів обмеження на зняття готівки – до 100 000 на добу, а також обмежив валютний ринок. Докладно – тут

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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