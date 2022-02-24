У Вугледарі під час обстрілу загинули щонайменше троє людей

У місті Вугледар Донецької області під час ворожого обстрілу Росії загинули троє цивільних людей.

Таку інформацію правоохоронних органів поширив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На Харківщині о 10:35 розпочався мінометний обстріл ВПС "Дергачі".

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним вторгнення в Україну під виглядом "військової операції" ворог почав вражати обʼєкти військової інфраструктури, аеропорти і аеродроми. Прорив кордону відбувся в чотирьох областях, окупанти також сунуть з Криму.

В Україні введено воєнний стан. Українська армія стримує наступ окупантів. Знищено ворожі літаки, танки та іншу техніку. Нацбанк увів обмеження на зняття готівки – до 100 000 на добу, а також обмежив валютний ринок. Докладно – тут.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.