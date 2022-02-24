Щастя відбито, вбито близько 50 ворогів, – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Місто Щастя в Луганській області відбито українськими захисниками. Противник зазнав втрат, повідомили на офіційній сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

"М. Щастя (Луганська обл.), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!" – йдеться в повідомленні.

Сьогодні ватажок контрольованих Росією бойових угруповань Луганської області оголосив про наступ на місто Щастя, підконтрольне Україні. В районі міста українські захисники знищили два танки і кілька вантажівок РФ. Щоб в українське місто не пройшли російські танки, було підірвано міст через річку Сіверський Донець.