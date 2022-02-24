У Київській області обстріляли один із обʼєктів Державної прикордонної служби. Про це повідомили на сторінці МВС у Facebook.

"Ворожі війська атакують не лише підрозділи на кордоні, а й обʼєкти в тилу. Відбувся обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно, з ракетного озброєння", – зазначили в повідомленні.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, в Києві у Деснянському районі близько 6 години ранку почалась пожежа на території військової частини. Причину пожежі поки що офіційно не називають.