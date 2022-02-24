У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
ГоловнаСуспільствоВійна

"Нас атакують не лише бомби, але й фейки", – Зеленський записав нове відеозвернення до українців

"Я поговорив з Байденом, Джоносоном, Дудою, Науседою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції". 

"Нас атакують не лише бомби, але й фейки", – Зеленський записав нове відеозвернення до українців
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський 

"Зараз нас атакують не лише бомби, але і фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія почала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу, він хоче знищити нашу державу", – заявив він.

Зеленський звернувся до усіх українців, насамперед військових, які вже прийняли перший удар ворога і дають гідну відсіч: "Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви мужні, ви незламін, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі – не піддаємося паніці, робимо все що потрібно для підтримки ЗСУ".

Президент закликав і до підтримки українців за кордоном.

"Я поговорив з Байденом, Джоносоном, Дудою, Науседою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною", – додав він.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також