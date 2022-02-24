"Нас атакують не лише бомби, але й фейки", – Зеленський записав нове відеозвернення до українців

Президент України Володимир Зеленський

"Зараз нас атакують не лише бомби, але і фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія почала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу, він хоче знищити нашу державу", – заявив він.

Зеленський звернувся до усіх українців, насамперед військових, які вже прийняли перший удар ворога і дають гідну відсіч: "Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви мужні, ви незламін, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі – не піддаємося паніці, робимо все що потрібно для підтримки ЗСУ".

Президент закликав і до підтримки українців за кордоном.

"Я поговорив з Байденом, Джоносоном, Дудою, Науседою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною", – додав він.