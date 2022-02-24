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Рада запровадила воєнний стан (доповнено)

За проголосували 300 народних депутатів.

Рада запровадила воєнний стан (доповнено)
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. За проголосували 300 народних депутатів.

Глава парламенту Руслан Стефанчук оголосив, що всі депутати мають бути в Києві, хто поїхав – той зрадник.

На сайті президента оприлюднено указ про введення воєнного стану.

"Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства.

Військове командування разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування має забезпечити передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Кабінету Міністрів України потрібно невідкладно ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні, забезпечити відповідне фінансування.

Державній службі України з надзвичайних ситуацій доручено невідкладно разом з місцевими державними адміністраціями та іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності привести єдину державну систему цивільного захисту, її функціональні та територіальні підсистеми у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період.

Також обласні, Київська міська державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнною стану.

Міністерство закордонних справ України має забезпечити інформування в установленому порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про запровадження в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини та громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини ухвалення такого рішення". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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