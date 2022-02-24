В Україні введуть воєнний стан, – Данілов для УП

Президент Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони. Вона введе воєнний стан.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у коментарі УП.

Небо над Україною закрили.

Президент РФ Володимир Путін оголосив наступ на Донбас о 5 ранку. Український кордон обстрілюють з артилерії. У Києві і Харкові були ракетні удари на центри військового управління.

Учора в Україні впровадили надзвичайний стан, але влада попередила, що за необхідності його змінить воєнний. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

ВС вводиться за пропозицією РНБО виданням указу президента. Указ затверджує Верховна Рада.