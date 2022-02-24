Приводом стало звернення ватажків "ДНР" та "ЛНР" до Росії з проханням про військову допомогу.

У Нью-Йорку розпочалося термінове засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, скликане Україною. Приводом стало звернення ватажків "ДНР" і "ЛНР" до Росії з проханням про військову допомогу.

23 лютого відбулося засідання Генеральної Асамблеї ООН за участю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, де розглядалося ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 24 лютого президент Володимир Зеленський виступив із новим телевізійним зверненням до українців. За словами глави держави, Росія зосередила на кордоні з Україною близько 200 тисяч військових та тисячі бойових машин й ухвалила рішення про крок уперед.

Зеленський повідомив, що ініціював телефонну розмову з президентом Російської Федерації. "Результат – тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі".

Після цього глава Української держави звернувся до росіян, пояснив ситуацію, що склалася у світі через агресивні дії РФ. Зеленський запевнив, що Україна прагне миру.

"Чи хочуть російські війни? Я дуже хотів би відповісти на це запитання. Але відповідь залежить лише від вас, громадяни Російської Федерації", – резюмував Зеленський.