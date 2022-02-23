Верховна Рада розгляне указ про введення надзвичайного стану лише після доопрацювання з урахуванням вимог депутатів.

Про це в кулуарах парламенту повідомила голова партії “Голос” Кіра Рудик.

За даними джерел LB.ua, депутати вимагають виключити з указу про НС пункт про обмеження свободи пересування, дозвіл на особистий огляд житла громадян, дозвіл на регулювання телерадіоцентрів, а також дозвіл на розгляд питань заборони політичних партій та організацій в інтересах суспільства.

Спочатку депутати проведуть позачергове засідання з інших питань – щодо внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування оборони і щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайно та/або воєнного стану. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук у Telegram. Це засідання вже розпочалося.

“Одразу після нього відбудеться спеціальне засідання парламенту стосовно Указу Президента про введення надзвичайного стану”, – зазначила вона.

Нагадаємо, також парламент сьогодні ухвалив законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу, який встановлює особливості регулювання бюджетних відносин у звʼязку з посиленою збройною агресією Росії проти України.