Слідком РФ оголосив список із 85 осіб зі ЗСУ та керівництва України, причетних до "геноциду мирного населення Донбасу"

У списку – теперішні і колишні комбати, українські політики та урядовці.

Слідчий комітет Росії вирішив притягнути до кримінальної відповідальності 85 осіб вищого керівництва України, які нібито причетні до вбивств "мирних громадян ДНР та ЛНР".

Йдеться про "осіб зі Збройних сил України, а також інших структур, які дають накази про застосування заборонених засобів ведення війни на Донбасі".

"На основі задокументованих фактів порушено та розслідується понад 400 кримінальних справ про події на території Донбасу. У ході слідства вже встановлено конкретних осіб – тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує. Наразі слідством встановлено причетність до скоєння цих злочинів 85 осіб із числа військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур України", – повідомляють у російському слідкомі.

Там наголошують, що "влада Києва та представники воєнізованих формувань, нехтуючи нормами міжнародних актів, продовжують знищувати мирне населення, не припиняючи постійних обстрілів Донецької та Луганської народних республік (ДНР та ЛНР").

У відомстві заявили, що "судовий процес над військовими злочинцями обов'язково має відбутися". Список фігурантів справ і далі поповнюватиметься.

В оприлюдненому Слідкомом РФ списку – командири всіх бригад ЗСУ, 2014-2015 років і тих, хто командує тепер, міністри оборони та начальники Генерального штабу, а також Олександр Турчинов, який був головою Верховної Ради на момент початку окупації РФ Криму та Донбасу, Антон Геращенко, Анатолій Геращенко, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Валерій Гелетей, Віктор Муженко тощо.

У переліку – Ігор Воронченко, Сергій Наєв, Сергій Дроздов, Михайло Забродський, Ігор Луньов та інші військові високопосадовці.