Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу

Указ про введення надзвичайного стану на території України (крім Донецької і Луганської областей) передбачає встановлення особливого режиму вʼїзду і виїзду в Україну та за її межі.

Але опозиція пропонує виключити з указу формулювання про обмеження свободи пересування. Про це LB відомо із драфту документу.

Водночас можливі:

обмеження руху транспорту та його огляд

посилення охорони громадського порядку та обʼєктів

заборона на масові заходи

заборона страйків

тимчасова чи постійна евакуація з небезпечних місць

комендантська година

перевірка документів у громадян та огляд їхніх речей

заборона призовникам і резервістам змінювати місце проживання без повідомлення

заборона поширення матеріалів, що дестабілізують ситуацію

регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів

особливі правила користування звʼязком та передачі інформації через компʼютерні мережі

порушення питання про заборону діяльності партій, ГО в інтересах нацбезпеки і громадського порядку

Ці пункти не обовʼзково будуть застосовуватися всі. Кожна область сама формуватиме список обмежень.

Нагадаємо, після засідання Ради нацбезпеки і оборони 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про рішення впровадити режим надзвичайного стану по всій території України, крім Донеччини і Луганщини. Там через війну діє особливий правовий режим.

Рішення має затвердити парламент сьогодні увечері. Обмеження будуть вводитися окремо до кожної області, залежно від рівня загрози. НС діятиме принаймні 30 днів, за необхідності його буде продовжено ще на 30.