"Ми вимагали викреслити обмеження на пересування громадян між областями – це є найважливішим".

Голови парламентських фракцій надали свої пропозиції до драфту Указу Президента України про надзвичайний стан.

Про це журналістам у кулуарах Ради повідомила голова партії "Голос" Кіра Рудик, передає кореспондентка LВ.ua.

"Ми вимагали викреслити обмеження на пересування громадян між областями – це є найважливішим. Друге – обмеження діяльності політичних партій, бо взагалі не розуміємо, до чого тут воно; обмеження зібрань, а також роботи телерадіокомпаній, окрім аматорських, і обмеження роботи телекоммереж. Вважаю, що всі ці пункти недоречні й недоцільні в разі, якщо завдання справді боротися з Російською Федерацією", – зазначила народна депутатка.

Рудик пояснила, що рішення РНБО про запровадження в Україні надзвичайного стану після консультацій ще може змінитися. Після дискусій має бути указ президента, який голосуватиме Верховна Рада.

Нагадаємо, на території України, крім Донеччини і Луганщини, буде запроваджено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії. НС запроваджують спочатку 30 днів, потім у разі потреби його дію буде продовжено ще 30 днів.

Як зазначив секретар СНБО Олексій Данілов, радикально на житті українців це не відобразиться.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях запроваджується Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.