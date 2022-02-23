Надзвичайний стан попередньо планують ввести в прикордонних до РФ і Білорусі областях, – Костенко

В указі будуть чітко визначені права людей, які будуть обмежуватись.

Надзвичайний стан попередньо планують ввести в Донецькій та Луганській областях та всіх прикордонних до Росії і Білорусі областях. Остаточно межі НС визначать в указі президента.

Про це повідомив член профільного комітету парламенту Роман Костенко, передає LB.ua.

"Профільний Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та ровідки готує засідання о 12-00 для розгляду Указу президента та винесення проєкту постанови на голосування Ради", – зазначив він.

Костенко вважає, що доцільніше було б ввести воєнний стан, але рішення ухвалюють РНБО і президент, потім його затверджує парламент.

"В указі будуть чітко визначені права людей, які будуть обмежуватись на час вводу надзвичайного стану. Може бути і комендантський час, і перевіряти автомобілі, пропускний режим може встановлюватись, і навіть є норми, коли можна усувати керівників підприємств, якщо вони неефективно працюють", – пояснив Костенко.

Надзвичайний стан на окремих територіях може впроваджуватися до 60 діб. Остаточне оголошення про надзвичайний стан планується на найближчий час.

Зазначимо, згідно з законом "Про правовий режим надзвичайного стану", НС – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.