Депутати можуть проголосувати за його введення після 12:00.

У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану.

Про це LB.ua повідомили декілька джерел зі "Слуги народу" та опозиційних фракцій.

“Сьогодні очікуємо, що на РНБО буде прийнято рішення про введення надзвичайного стану. Секретар Данилов наполягає, щоб його ввели на усій території, а не лише у двох областях. Чому не військовий? Бо це обвалить гривню”, – сказав один з нардепів.

Інший співрозмовник додав, що “ми вже готуємося в Раді голосувати за надзвичайний стан після 12:00". Дивно, що вводять лише надзвичайний стан, а не воєнний".

"Насправді наслідки для економіки вже невтішні", – розповів депутат.

Оновлення 11:02. Водночас депутат фракції "Батьківщина", юрист Сергій Власенко заявив, що для введення воєнного часу є всі підстави.

“Закон про воєнний стан чітко окреслює критерії, коли воєнний стан повинен бути застосований. Мене дивують заяви політиків, які впродовж попередніх п’яти років не вводили цей стан, а тепер вони всім розповідають, як написано у законі. Воєнний стан вводиться у порядку збройної агресії або у випадку реальної загрози такої агресії”, – сказав нардеп.

Він підкреслив, що воєнний стан не дорівнює стану війни, це два різні поняття, що не є тотожніми.

“Це стан, який дозволяє переорінтувати все життя окремого регіону або країни на захист від можливої або реальної збройної агресії. Під час воєнного стану обмежуються певні права громадян. Саме для цього він вводиться. Стан війни це трохи інше”, – додав Власенко.

“Тому ми вважаємо, що є нагальна необхідність президента це питання розглянути. Це питання буде до РНБО і президента”, – підкреслив він.

Депутат також пояснив, що надзвичайний стан – це трохи інша ситуація, пов’язана з процесами у мирний час, наприклад зі стихійними лихами чи природніми процесами.

Народний депутат фракції "Голос", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін зазначив, що введення лише надзвичайного стану буде неадекватним ситуації в країні.

“Мене це (пропозиції ввести надзвичайний стан, – ред.) м’яко кажучи здивувало, ще можна було карантин оголосити”, – сказав він.

Рахманін підкреслив, що правовий режим надзвичайного стану запроваджується в умовах загрози природнього або техногенного характеру або у разі загрози захоплення державної влади. Йдеться про відповідь на внутрішню загрозу.

“А воєнний стан запроваджується у відповідь на зовнішню загрозу. Він запроваджується у разі не лише агресії, але загрози. Воєнний стан запроваджується не для того, щоб реагувати на війну. Тоді оголошується стан війни. І для цього в президента є повноваження, йому не потрібна Верховна Рада. А от запровадження надзвичайного чи воєнного стану – воно підтверджується Верховною Радою”, – пояснив депутат.

На запитання чому президент не хоче запроваджувати воєнний стан, Рахманін заявив, що про це потрібно питати самого очільника держави.

Водночас на думку депутата воєнний стан не посіє паніку, а навпаки має її скасувати, бо це означає, що Глава держави, Верховний Головнокомандувач (ЗСУ, – ред.) адекватно реагує на ризики та загрози.

“По-друге він вважає, що це певною мірою може спровокувати агресію, але вигадати провокацію Путін може сам, він їх вигадує щодня. Третій момент – він вважає, що це може болісно вдарити по економіці. У нас економіка і так потерпає, а запровадження надзвичайного стану може теж вдарити по ній”, – додав нардеп.

Також він додав, що після консультацій з експертами не знайшов передумов для неможливості отримати військово-технічну допомогу від партнерів у разі введення воєнного стану.

Нардеп Ольга Смаглюк-Василевська у своєму Телеграм-каналі написала, що ймовірно, Верховна Рада сьогодні проголосує за уведення надзвичайно стану в деяких регіонах.

“Це стосуватиметься, перш за все, Донецької і Луганської областей. І, можливо, Києва та області, Харківської області, Херсонщини”, – зазначила вона.

Зазначимо, згідно з законом "Про правовий режим надзвичайного стану", НС – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

Нагадаємо, вчора російський парламент ухвалив рішення про дозвіл направити за кордон збройні сили РФ. Це відбулося на тлі указу президента РФ Володимира Путіна, що передбачає відправлення російських військових в окремі райони Донецької і Луганської областей та визнання їх “незалежними”. При цьому, за словами Путіна, ОРДЛО визнали в прописаних у їхніх “конституціях” межах – тобто в межах всієї Донеччини і Луганщини.

Путін натякнув, що межі ОРДЛО мають стати предметом переговорів між Україною і ватажками незаконних формувань, а також висунув низку вимог українській владі.