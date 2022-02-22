В Мінреінтеграції розповіли, як українцям повернутися із тимчасової окупації з Росії

В міністерстві розробили алгоритм дій і зібрали телефони організацій, що можуть надати допомогу мешканцям Донбасу, котрих вивезли до РФ.

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробили алгоритм дій для українців, яких вивезли на територію Росії з підконтрольних бойовикам територій Донбасу.

Про це йдеться на сайті відомства.

Нещодавно Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Україна готова " взяти на себе відповідальність і забезпечити всім необхідним – житлом, їжею, медикаментами, всім, що потрібно, людей, які приймуть рішення покинути територію ОРДЛО".

В Мінреінтеграції оприлюднили алгоритм дій для мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу, яких вивезли в РФ і які хочуть повернутися на контрольовану Україною територію.

"1. Перебуваючи в ТОТ (тимчасово окупованій території - Ред.), або вже після прибуття на підконтрольну українському Уряду територію (перетнувши КПВВ на лінії розмежування або пункту пропуску на кордоні із РФ) ви можете звернутися за допомогою на "гарячі" телефонні лінії, номери яких вказані нижче, - зазначили в міністерстві.

2. Слід зв’язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій ви перебуваєте.

3. У телефонному режимі ви маєте повідомити на "гарячу" лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) і конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте".

В Мінреінтеграції повідомили - чергові "гарячих" ліній проінструктують громадян, як діяти, куди рухатися (якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги).

Для примусово вивезених у Росію українців підготували перелік номерів "гарячих" ліній служби цивільного захисту.

Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харківська область – 057-700-30-90.

"Також існують неурядові організації, які теж можуть допомогти особам, що переміщуються із ТОТ", - додали в Мінреінтеграції.

Серед них:

"Восток SOS" (основні контакти із загальних питань - (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги);

(основні контакти із загальних питань - (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги); "Донбас SOS" (надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110);

(надає інформаційну і юридичну допомогу ВПО і цивільному населенню на непідконтрольних територіях. Гаряча лінія: 0 800 309 110); "Право на захист" (офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові);

(офіси є у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові); Гаряча лінія для допомоги ВПО : (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;

: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90; Гуманітарна місія "Проліска" (допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. "Гаряча" лінія: 0932022232);

(допомагає з речами першої потреби, юридичні консультації. "Гаряча" лінія: 0932022232); "Данська рада з питань біженців" (допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103);

(допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних з перетином лінії розмежування. Контактний центр безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103); "Червоний хрест" в Україні (допомагають ВПО. Контакти: Луганська обл. – 050 267 43 57; Донецька обл. – 050 450 69 90, 062 646 03 33).

В Мінреінтеграції зазначили, що наразі "триває процес напрацювання Урядом та місцевою владою вирішення практичних проблем, що виникають у процесі переміщення громадян із ТОТ, які шукають прихистку на контрольованій нами території".

Нагадаємо, минулого тижня окупаційна влада Донецька оголосила масову евакуацію мешканців тимчасово окупованої території до Ростовської області Росії.

22 лютого Міноборони РФ заявило про намір "узяти під захист" мешканців ОРДЛО.