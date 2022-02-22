Фонд підтримки ЗСУ "Повернись живим" отримав найбільший грошовий переказ за всю історію свого існування

Засновник DOU Максим Іщенко перерахував волонтерам 5 мільйонів гривень. Ще 1 мільйон фонд отримав від стартапу Awesomic.

Фонд "Повернись живим" отримав переказ у сумі 5 мільйонів гривень від засновника DOU Максима Іщенка. Це найбільший донейт за весь період роботи організації.

Про це повідомив тренер з лідерства фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

"Я вважаю це найкращий показник ефективності 30 членів нашої команди, яка працює на піку своїх можливостей вже понад 8 років! Це показник довіри насамперед до своєї Армії. Це бізнес здорової людини, який чітко розуміє в якій країні хоче жити і ростити своїх дітей!.. Максе, команда Фонду вдячна тобі за твій багаторічний внесок у розвиток фонду та армії", - написав Карпенко на своїй Facebook-сторінці.

Карпенко додав, що вдячний кожному, хто написав із пропозицією допомогти своїй армії.

"Запевняю, що ми використовуємо цей ресурс максимально ефективно!", - наголосив волонтер.

Засновник DOU Максим Іщенко зауважив, що у фонді планували зібрати за рік 25 мільйонів гривень.

"Враховуючи останні події, вважаю, що 25 млн потрібно збирати не за рік, а за місяць. А ще краще до кінця цього місяця. Давайте зробимо цю штуку", - закликав Іщенко.

Фото: Facebook/Максим Іщенко

Невдовзі до ініціативи приєднався стартап Awesomic. Його представник Роман Севастьянов написав на своїй сторінці у Facebоok, що компанія перераховує мільйон гривень фонду "Повернись живим".

"Закликаю інші ІТ компанії приєднатись до руху підтримки", - зазначив Севастьянов.

Нагадаємо, 12 лютого фонд "Повернись живим" прозвітував про зібрані з 2014 року кошти. Сума перевищила 200 мільйонів гривень.