ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
ГоловнаСуспільствоПодії

"Укрзалізниця" не планує припиняти рух поїздів на Донбас, але підвищує заходи безпеки

У компанії повідомили, що українці можуть скористатися послугами "УЗ", щоб повернутися з-за кордону, якщо відсутнє пряме авіасполучення.

"Укрзалізниця" не планує припиняти рух поїздів на Донбас, але підвищує заходи безпеки
Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" попри ситуацію на Донбасі не має наміру припиняти рух поїздів на схід, але буде підвищувати заходи безпеки, передає "Укрінформ".

За словами члена правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, функціонують усі напрямки залізничного сполучення в Україні.

"Укрзалізниця не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок... Звичайно, підвищені всі заходи безпеки. Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали, працюємо на всіх напрямках і закликаємо спокійно подорожувати Україною. Жодні провокації нас не зупинять в цьому", – зазначив Перцовський.

В "УЗ" повідомили - українці, які хочуть повернутися з-за кордону та не можуть це зробити через скасовані авіарейси, мають можливість скористатися "Укрзалізницею".

"І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", – додав Олександр Перцовський.

Нагадаємо, авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss призупинили польоти в Україну, деякі з них також уникатимуть повітряного простору України.

Напередодні польоти в Київ і назад призупинив найбільший авіаконцерн Німеччини Lufthansa. Рішення щодо подальших рейсів у компанії будуть ухвалювати пізніше.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також