"Укрзалізниця" не планує припиняти рух поїздів на Донбас, але підвищує заходи безпеки

У компанії повідомили, що українці можуть скористатися послугами "УЗ", щоб повернутися з-за кордону, якщо відсутнє пряме авіасполучення.

"Укрзалізниця" попри ситуацію на Донбасі не має наміру припиняти рух поїздів на схід, але буде підвищувати заходи безпеки, передає "Укрінформ".

За словами члена правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, функціонують усі напрямки залізничного сполучення в Україні.

"Укрзалізниця не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок... Звичайно, підвищені всі заходи безпеки. Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали, працюємо на всіх напрямках і закликаємо спокійно подорожувати Україною. Жодні провокації нас не зупинять в цьому", – зазначив Перцовський.

В "УЗ" повідомили - українці, які хочуть повернутися з-за кордону та не можуть це зробити через скасовані авіарейси, мають можливість скористатися "Укрзалізницею".

"І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", – додав Олександр Перцовський.

Нагадаємо, авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss призупинили польоти в Україну, деякі з них також уникатимуть повітряного простору України.

Напередодні польоти в Київ і назад призупинив найбільший авіаконцерн Німеччини Lufthansa. Рішення щодо подальших рейсів у компанії будуть ухвалювати пізніше.