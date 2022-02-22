ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
ГоловнаПраво

Україна подасть додаткові матеріали до ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі, - Малюська

За словами міністра юстиції, під час ратифікації Росією договорів про дружбу з "ЛДНР" ніхто не затверджував карт про новий кордон України.

Україна подасть додаткові матеріали до ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі, - Малюська
Фото: Макс Требухов

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій РФ на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"У РФ залишається чинним закон 2004 року, яким було ратифіковано договір про кордон між Україною та Росією (за підписом, до речі, Путіна). За цим законом та договором жодного місця для "ДНР" чи "ЛНР" на території України немає", - повідомив Малюська.

Міністр юстиції зауважив, що "під час ратифікації договорів про дружбу з "ДНР" та "ЛНР" і затвердження указів про їх визнання якихось карт теж, здається, вони не затверджували".

Це дає підстави українській стороні надати ЄСПЛ додаткові матеріали до справи щодо дії РФ на Донбасі.

Нагадаємо, 26 січня цього року Україна представила у ЄСПЛ свою позицію щодо прийнятності справи проти РФ щодо Донбасу. Через Європейську суд з прав людини українська сторона намагається довести системні масові порушення прав людей, а також підтвердити факт окупації частини території Донецької та Луганської областей Російською Федерацією.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також