Україна подасть додаткові матеріали до ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі, - Малюська

За словами міністра юстиції, під час ратифікації Росією договорів про дружбу з "ЛДНР" ніхто не затверджував карт про новий кордон України.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій РФ на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"У РФ залишається чинним закон 2004 року, яким було ратифіковано договір про кордон між Україною та Росією (за підписом, до речі, Путіна). За цим законом та договором жодного місця для "ДНР" чи "ЛНР" на території України немає", - повідомив Малюська.

Міністр юстиції зауважив, що "під час ратифікації договорів про дружбу з "ДНР" та "ЛНР" і затвердження указів про їх визнання якихось карт теж, здається, вони не затверджували".

Це дає підстави українській стороні надати ЄСПЛ додаткові матеріали до справи щодо дії РФ на Донбасі.

Нагадаємо, 26 січня цього року Україна представила у ЄСПЛ свою позицію щодо прийнятності справи проти РФ щодо Донбасу. Через Європейську суд з прав людини українська сторона намагається довести системні масові порушення прав людей, а також підтвердити факт окупації частини території Донецької та Луганської областей Російською Федерацією.