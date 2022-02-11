ВАКС обрав запобіжний захід депутату Київради

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному депутату Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину, якого, за інформацією слідства, було викрито на одержанні 1,39 млн грн хабаря. Суд призначив йому тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.

Про це повідомляє "Укрінформ".

“Клопотання - задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Трубіцина Владислава Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 9 квітня. Визначити Трубіцину заставу у розмірі 6 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 14 мільйонів 886 тисяч гривень”, - уточнила слідча суддя.

У разі внесення застави Трубіцина буде зобов’язаний не відлучатися із Києва, без дозволу прокурора, детектива або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до ДМС свій закордонний паспорт; носити електронний браслет.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабаря в розмірі 558 тис. гривень. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. 31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала нардепові підозру.

10 лютого Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чинному депутату Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, якого, за інформацією слідства, було викрито на одержанні 1,39 млн грн хабаря.