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"Розвідник "ДНР", який в 2015-му хотів вчинити теракти на Запоріжжі, отримав 10 років заочно

Його спільників засуджено до реальних термінів ув’язнення.

"Розвідник "ДНР", який в 2015-му хотів вчинити теракти на Запоріжжі, отримав 10 років заочно
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі засуджено терориста так званого "Розвідувального управління ДНР"

Слідство отримало беззаперечні докази причетності бойовика до організації та підготовки вчинення низки терористичних актів у 2015 році на території Запорізької області. Також задокументовано, що зловмисник збирався підірвати багатоповерховий житловий будинок, інформує пресцентр СБУ.

СБУ встановила, що бойовик-розвідник координував свої дії зі "спецслужбами" так званої "ДНР". Їхньою метою була дестабілізація ситуації в регіоні. 

"Він ретельно спланував низку терактів, а для їх реалізації завербував місцевого мешканця, працівника правоохоронного органу. Виконавець погодився вчинити кілька терористичних актів у місті Дніпрорудне. Зокрема, підірвати офіс волонтерської організації, розташований на першому поверсі багатоповерхівки густонаселеного житлового масиву", – розповіли в українській спецслужбі.

Повідомляється, що співробітники СБУ запобігли цим злочинам. Виконавця та його спільників було затримано напередодні спроби вчинити теракт. Їх усіх засуджено до реальних термінів ув’язнення.

Згодом слідство встановило організатора – бойовика "ДНР". У зв’язку з тим, що він переховується від слідства, справу щодо його звинувачення було розглянуто у спеціальному судовому провадженні.

"Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 10 років позбавлення волі заочно", – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року суд засудив до восьми років в'язниці колишнього міліціонера за підготовку теракту у житловому будинку у Дніпрорудному Запорізької області на замовлення російських спецслужб.

Тоді в СБУ повідомили, що у вересні 2015 року контррозвідники СБУ блокували діяльність підпільної терористичної групи у складі чотирьох осіб, яку очолював колишній співробітник карного розшуку Дніпрорудненського міського відділу МВС у Запорізькій області.

Оперативники встановили, що колишній капітан міліції виконував завдання на території регіону під кураторством так званого головного розвідувального управління "ДНР". СБУ задокументовано, що його завербував у березні 2015 року представник спецслужб Росії з позивним "Дрозд". Його основним завданням була підготовка та вчинення терористичних актів на території Запорізької області.

Для цього бойовик організував поставки боєприпасів і вибухівки із зони АТО. Він, зокрема, планував здійснити вибух у багатоповерховому житловому будинку, заселеному переважно шахтарями, і підірвати залізничний переїзд у передмісті Дніпрорудного.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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