Голову одного з райсудів на Вінниччині судитимуть через підозру у хабарництві

Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про одержання хабаря головою одного із районних судів Вінницької області.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За версією слідства, у серпні 2021 року суддя "висловив прохання надати йому через посередника неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки" розміром 3,09 га.

Відтак сума хабаря – за прийняття рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку за фізичною особою склала, 120 тисяч гривень (4620 доларів США).

Детективи НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Вінницькій області задокументували два факти передачі коштів: 3 тис. доларів США та 1 620 доларів США.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 4 лютого оголосив вирок судді Слов’янського міськрайонного суду Донеччини, якого викрили на отриманні хабаря.