У "Київводоканал" знову прийшли з обшуками у справі про розкрадання "в особливо великих розмірах"

На складах шукають обладнання, на закупівлю якого були витрачені кошти.

Прокуратура спільно з Нацполоіцією прийшли з обшуками у" Київводоканал". Слідчі дії проводять на в межах кримінального провадження про заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, протягом 2018-2020 років між ПрАТ "Київводоканал" та приватною компанією було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

"При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами ПрАТ «Київводоканал» в особливо великих розмірах", – сказано в повідомленні.

У понеділок, 7 лютого, в межах кримінального провадження у складських приміщеннях "Київводоканалу" "проводяться огляди з метою встановлення фактичного місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень". Раніше прокуратура спільно з Нацполіцією провела обшуки у підрядної організації.

Нагадаємо, обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП з утримання зеленних насаджень Святошинського району столиці та підрядних організаціях правоохоронці проводили на початку жовтня.

Тоді у прокуратурі повідомляли, що на закупівлі обладнання розікрали 10 млн гривень.