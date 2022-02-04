На Тернопільщині судитимуть депутата облради, який відкрито погрожував журналістам

У Тернопільській області депутата обласної ради судитимуть за погрози насильством журналісту. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

“Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата Тернопільської обласної ради за фактом умисної погрози насильством журналісту, у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України)”, – йдеться у повідомлені.

Слідство встановило, що у квітні 2021 року депутат облради після опублікованого на сторінці друкованого ЗМІ у соціальній мережі Facebook допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації.

Депутат відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

Нагадаємо, станом на грудень 2021 року в Україні зареєстровано 189 кримінальних проваджень через протиправні дії щодо журналістів. Найбільше випадків протиправних дій щодо представників засобів масової інформації зафіксовано у Києві, Одеській, Львівській, Харківській та Київській областях.

Загалом 64-м особам повідомлено про підозру, а до суду вже направлено 38 обвинувальних актів.