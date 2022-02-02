Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
ГоловнаПраво

Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження після публікації відео з Трухіним

Підслідність визначили за НАБУ. 

Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження після публікації відео з Трухіним
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальне провадження після публікації журналістами відео з місця ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна.

Про доручення вона повідомила в Facebook, але деталей не озвучила.

"На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", – зазначила вона.

Підслідність за НАБУ визначається у разі вчинення корупційних злочинів. На оприлюдненому вчора ввечері відео видно, як парламентар кілька разів натякав правоохоронцям, які прибули за викликом на місце аварії, винагороду в обмін на те, що він "тихенько піде в ліс". 

Доповнено. В Офісі генпрокурора повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що відомості про пропозицію надання народним депутатом неправомірної вигоди посадовій особі правоохоронного органу вже внесено до ЄРДР. 

"Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", – йдеться у коментарі. 

Трухіна після відео з місця ДТП, що відбулася ще пʼять місяців тому, вирішили виключити з партії "Слуга народу". Голова фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу СН в парламенті. 

Нагадаємо, Трухін потрапив у аварію 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також