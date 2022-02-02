Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження після публікації відео з Трухіним

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальне провадження після публікації журналістами відео з місця ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна.

Про доручення вона повідомила в Facebook, але деталей не озвучила.

"На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", – зазначила вона.

Підслідність за НАБУ визначається у разі вчинення корупційних злочинів. На оприлюдненому вчора ввечері відео видно, як парламентар кілька разів натякав правоохоронцям, які прибули за викликом на місце аварії, винагороду в обмін на те, що він "тихенько піде в ліс".

Доповнено. В Офісі генпрокурора повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що відомості про пропозицію надання народним депутатом неправомірної вигоди посадовій особі правоохоронного органу вже внесено до ЄРДР.

"Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", – йдеться у коментарі.

Трухіна після відео з місця ДТП, що відбулася ще пʼять місяців тому, вирішили виключити з партії "Слуга народу". Голова фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу СН в парламенті.

Нагадаємо, Трухін потрапив у аварію 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.