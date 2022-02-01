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Ексдиректора департаменту соцполітики КМДА судитимуть за втрачені через службову недбалість субсидії

Йдеться про 1,9 млн гривень.

Ексдиректора департаменту соцполітики КМДА судитимуть за втрачені через службову недбалість субсидії
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора Департаменту соціальної політики Київської міськдержадміністрації за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, за час опалювального сезону 2017-2018 років постачальником тепла та гарячої води не використано кошти субсидії, виділені Департаментом соцполітики для відшкодування витрат населення на оплату цих послуг. Це підтверджено висновками ревізії Державної аудиторської служби.

Встановлено, що після завершення опалюваного сезону підприємством-теплопостачальником було змінено юридичну адресу та розпочато процедуру банкрутства, а також господарським судом затверджено реєстр кредиторів без врахування надмірно сплачених коштів.

У зв’язку із бездіяльністю ексдиректора Департаменту стягнення з підприємства-боржника 1,9 млн грн сплаченої субсидії стало неможливим. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, до Київської міської державної адміністрації направлено листа про вирішення питання із заявлення позову до обвинуваченого про відшкодування завданої шкоди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ НП у м. Києві за матеріалами Служби безпеки України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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