У "ЄС" заявили, що людей не пускали на раніше узгоджене місце проведення акції.

Фото: Олександр Рудоманов

Під будівлею Київського апеляційного суду вранці 28 січня почав збиратись мітинг на підтримку пʼятого президента, народного депутата "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Засідання з розгляду скарг на його запобіжний захід заплановано на 11 годину, а початок мітингу анонсували на 10:30. Станом на 10:30, за словами кореспондента LB, силовиків було більше, ніж учасників акції. Активісти споруджували сцену, а поряд у палатках наливали чай.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Андрій Оленін

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Народна депутатка "ЄС" Ірина Геращенко в Facebook писала, що ще 26 січні політсила подала до КМДА всі необхідні заявки на проведення мирної акції, провела відповідну роботу із поліцією діалогу, поінформувала про заявлену кількість учасників акції та поспілкувалася з поліцією.

"Сьогодні зранку наших депутатів і прихильників зустріли кордони поліції, перекриті входи до суду, КАМАЗи з нацгвардією в повній амуніції, зі зброєю, і автозаки. Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції", – заявила вона.

Під час минулого мітингу на підтримку Порошенка, що проходив під стінами Печерського райсуду Києва, відбулися сутички. Активісти заявили, що правоохоронці відібрали в них казани з вогнищем для приготування чаю і кави.

19 січня Печерський суд призначив Порошенку наймʼякший запобіжний захід – особисте зобовʼязання. Водночас політик мусить здати закордонний паспорт, прибувати за першої вимоги до суду та слідчих і не може їхати за межі Києва та Київської області без попередження.

Сторона захисту говорила, що буде оскаржувати це, адже вимога здати паспорт перешкоджає закордонним робочим поїздкам народного депутата. Адвокати на суді наполягали, що суд не має призначати будь-який запобіжний захід.

Обвинувачення, яке на суді просило утримання під вартою із альтернативою в 1 млрд гривень, також подало оскарження.

Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.