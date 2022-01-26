Захист кількох обвинувачених у справі щодо ймовірних махінацій із закупівлями квартир для Національної гвардії України двічі оголосив відвід суддям Вищого антикорупційного суду.

Обидва рази у відводі відмовили, передає кореспондентка LB.ua з місця події.

Серед фігурантів – колишній президент "Укрбуду" та екснардеп Максим Микитась, а також шестеро осіб, зокрема колишній командувач НГУ Юрій Аллеров.

Сьогодні, 26 січня, адвокати прагнули "забрати" кримінальне провадження в суддів Тетяни Гавриленко, Олени Танасевич під головуванням Катерини Сікори.

Фото: Катерина Петренко Колегія суддів у складі Тетяни Гавриленко, Катерини Сікори та Олени Танасевич (зліва направо)

Відвід оголосив Едуард Ушканенко – захисник ексзаступника голови правління "Укрбуду" та брата колишнього парламентського помічника Микитася Сергія Якусевича. На його переконання, повторний авторозподіл був сумнівним, бо не відповідає вимогам ст. 35 "Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна мережа. Визначення складу суду" та ст. 75 "Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні" КПК України.

За словами Ушканенка, відповідно до звіту про авторозподіл спочатку у справі призначили судову трійку у складі Катерини Широкої, Оксани Олійник під головуванням Ольги Саландяк. Того разу колегію суддів у складі Гавриленко, Танасевич та Сікора виключили з відбору, бо нібито у них немає спеціалізації розглядати злочини відповідної категорії.

Фото: Катерина Петренко Адвокат Сергія Якусевича Едуард Ушканенко

Але судді Широка та Олійник не могли розглядати цю справу по суті, бо вже приймали рішення у ній під час досудового розслідування як слідчі судді. Під час повторного авторозподілу справа надійшла до судової трійки під головуванням судді Сікори.

"Певна особа ВАКС прийняла рішення про авторозподіл серед суддів першої судової палати, які не мають спеціалізації, попри те, що у другій судовій палаті є судді, які могли б розглядати цю справу, бо мали спеціалізацію. Грубо порушено принцип вірогідності. Відбулося штучне втручання в автоматизовану систему авторозподілу", – заявив адвокат.

Він також послався на те, що 10 січня чинна судова колегія у цій справі відмовилась об'єднувати кримінальне провадження за обвинуваченням екснардепа Микитася та інших осіб у заволодінні понад 81 млн грн Нацгвардії зі справою про зниклий басейн у школі Києва.

Зауважимо, частина адвокатів висловилась умовно щодо відводу: мовляв, якщо сказане адвокатом є правдою, то бажають відвести суд. А як ні, то й ні.

"Якщо заява обґрунтована, то є підстави. Якщо ні, то підстав немає. На розсуд суду", – прокоментував Микитась.

Фото: Катерина Петренко Максим Микитась

Однак більшість захисників забажала замінити суддів.

Натомість прокурор САП Олексій Скибенко категорично заперечив щодо відводу суддів.

"Не бачу жодних маніпуляцій. Клопотання зводиться до незгоди з рішенням суддів про те, як сформовані колегії та система проведення авторозподілу. Можливо, це незгода з рішенням працівників апарату", – сказав обвинувач.

Судді відмовили у відводі. Мотивація рішення буде відомою 31 січня.

Після цього Ганна Шишко, адвокат чинного гендиректора "Укрбуду" Олега Майбороди, повторно заявила відвід, бо має сумнів в неупередженості суду.

Фото: Катерина Петренко Адвокат Олега Майбороди Ганна Шишко

Річ у тім, що під головуванням Катерини Сікори в цей же час перебуває провадження проти її підзахисного стосовно "зниклого басейну". У тій справі триває дослідження письмових доказів, вже допитали двох свідків, які є обвинуваченими у провадженні щодо квартир Нацгвардії. Шишко припускає: у суддів створюється переконання щодо винуватості Майбороди в обох справах.

Фото: Катерина Петренко Олег Майборода

"Формується негативна думка про нього щодо непобудови басейну, і що діти не можуть оздоровлюватися. Це маніпулювання прокурора на святому для кожного дорослого – на дітях. У суддів справа залишила психологічний відбиток. Оцінка доказів полягає як у розумовій діяльності, так і у формуванні враження через почуття та емоції. Задіяне почуття, бо мислення не ізольоване від почуттів. Природно, що ці речі взаємопов'язані та не можуть бути відокремленими. Тому судді не можуть об'єктивно сприймати справу щодо нього та справедливо судити", – заявила адвокат.

Проте у САП переконані, що докори в неупередженості Феміди безпідставні. Прокурор апелював, що колегія суддів не допускає висловів, які б порушували презумпцію невинуватості та займає роль безстороннього спостерігача.

Насамкінець у справі визначилися з трьома датами судових засідань до 4 квітня включно. Підготовча стадія відновиться 16 лютого.

Фото: Катерина Петренко Обвинувачені та їх адвокати

Нагадаємо, кримінальна справа про розкрадання коштів Нацгвардії стосується махінацій із житлом, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Крім екснардепа, серед обвинувачених начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії, директор ТОВ – переможця конкурсу, адвокат, представник директора ТОВ, бенефіціар ТОВ, начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії. Микитась пішов на угоду зі слідством, в якій він дав свідчення щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

У грудні 2020 року справу про розкрадання передали від НАБУ до СБУ.

Микитась у цій справі добровільно повернув державі 50 млн гривень, а 30 млн гривень застави з нього стягнули в судовому порядку через порушення процесуальних обов’язків.

Одним із фігурантів пов’язаної справи є заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Він, за даними слідства, пропонував хабар експерту, який знизив збитки від махінацій більше ніж у 10 разів. Однак згодом цю справу забрали в НАБУ та віддали СБУ. Провадження досі не передали до суду, хоча і Микитась, і Татаров досі мають у ній офіційний статус підозрюваних. Крім того, Шевченківський суд зобов’язав прокурорів закрити "справу Татарова" через завершення строків розслідування.

Микитасю також інкримінують замовлення викрадення юриста корпорації "Укрбуд", власником якої він був. Слідство стверджує, що Микитась під час перебування під домашнім арештом (у справі про розкрадання коштів Нацгвардії) замовив викрадення людини з метою вимагання $800 тис. боргу.