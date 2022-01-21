Колишній депутат Хмельницької облради отримав 7 років за корупцію

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 21 січня, визнав колишнього депутата Хмельницької облради Миколу Харкавого винним у вчиненні закінченого замаху на шахрайство та підбурюванні до надання 50 тис. доларів неправомірної вигоди.

Його засудили до 7 років позбавлення волі, повідомила пресслужба САП.

Засуджений був депутатом VII скликання. Його затримали в червні 2017 року.

Слідство з'ясувало, що він підбурював в.о. директора однієї зі шкіл Кам'янця-Подільського (зараз - ліцею) дати хабар депутатам облради за те, щоб її призначили на посаду директорки, а сам заклад не перевіряли. Гроші, за даними слідства, депутат насправді збирався привласнити.

Розглянувши справу, суд визнав ексдепутата винним у вчинені злочинів за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 (підбурювання до надання хабаря) КК України. За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.

Рішення ВАКС протягом місяця може бути оскаржене в Апеляційні палаті. Вирок поки що не набрав чинності.

Харкавий був депутатом Хмельницької обласної ради у 2015-2019 роках від партії "За конкретні справи", входив до складу комісії з питань будівництва, ЖКГ, інвестиційної політики, природокористування та екології.