Справа Гандзюк: суд відхилив апеляцію захисту Мангера про утримання під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, обвинуваченого в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Про це повідомила пресслужба суду.

20 січня колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляцію на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 7 грудня 2021 року про продовження тримання Мангера під вартою до 4 лютого 2022 року включно без визначення розміру застави.

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 07 грудня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суд залишив під вартою до 4 лютого Владислава Мангера та Олексія Левіна, підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Владислава Мангера підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангера і Левіна підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Відзначалося, що Мангер зазнавав критики з боку активістки Гандзюк, і на переконання слідства, саме він замовив напад на неї.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.