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Апеляційний суд майже вдесятеро збільшив заставу водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові

34-річний чоловік скоїв ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Апеляційний суд майже вдесятеро збільшив заставу водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові
Фото: скрин відео

Водієві автомобіля Toyota Land Cruiser, який 11 листопада збив двох дітей на проспекті Науки в Харкові, збільшили заставу із 340,5 тис. до 3 млн 178 тис. гривень.

Таке рішення сьогодні ухвалив Харківський апеляційний суд, частково задовольнивши апеляційну скаргу прокуратури, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прокуратура вимагала збільшити заставу, під яку підозрюваний може вийти із СІЗО, до 10 млн грн. Захист заперечував, називаючи цю суму непомірною.

11 листопада у Харкові водій на пішохідному переході збив двох підлітків. Внаслідок ДТП постраждали тринадцятирічні хлопець і дівчина. Стан потерпілих середньої тяжкості, стабільний. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м'яких тканин.

За даними правоохоронців, водій Toyota Land Cruiser у момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння.

12 листопада винуватця ДТП було заарештовано на два місяці з альтернативою застави у сумі 340,5 тис. гривень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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