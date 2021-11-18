У харківському метро конфлікт через неправильне носіння масок закінчився стріляниною

На станції "Держпром" Харківського метрополітену ввечері 17 листопада сталась стрілянина, до якої призвів конфлікт через неправильне носіння масок.

Про це повідомили в прокуратурі та місцевій поліції.

44-річний колишній працівник податкової міліції у вагоні метро зробив зауваження групі студентів за те, що вони неправильно, на його думку, надягнули маски. Студенти у відповідь почали лаятись в адресу чоловку.

На платформі "Держпрому" конфлікт загострився, студенти почали штовхати чоловіка. Після цього колишній податківець дістав травматичний пістолет і здійснив декілька пострілів вгору та у ногу 23-річного студента.

Чоловік пояснив свої дії необхідною самообороною.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Досудове розслідування здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області. Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в Україні діє карантин, правила якого зобов'язують пасажирів громадського транспорту носити маски під час поїздок. Правильно одягнена маска має закривати ніс та рот.