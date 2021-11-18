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Чотири дитини загинули внаслідок пожежі в селі на Хмельниччині

Найстаршій було шість років, найменша була ще немовлям.

Фото: km.dsns.gov.ua

У середу, 17 листопада, в селі Медисівка недалеко від Теофіполя (Хмельницька область) в приватному одноповерховому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули чотири маленьких дитини. Найстаршій дитині було шість років.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Керівник ГУ ДСНС в Хмельницькій області Едуарда Братко на терміновому брифінгу в четвер розповів, що господарі будинку погасили вогонь самі, до прибуття рятувальників.

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Попередньою причиною пожежі вважають грубе порушення правил експлуатації пічного опалення. Прокурор області Олексій Олійник пояснив, що вогонь виник у дитячій кімнаті, де батьки не закрили пічку, звідки й почалося займання.

Родина була відносно благополучною, на обліку не стояла. 

"Сім'я переїхала сюди більше двох років тому. До неблагополучних ми їх ніколи не відносили, хоча спостерігали за нею, бо це була багатодітна сім'я - четверо діточок. Дітей водили до садочку. Але зауваження [до родини] поступали. Сказати, щоб вони пили - не пили стабільно, як деякі, але за батьком спостерігалося", - розказала староста села Людмила Бишук.

На батьків дітей завели кримінальну справу за статтею 166 (злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною) і ст.270 (порушення правил пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Вже встановлено, що батько дітей у день трагедії повернувся з роботи в стані алкогольного сп'яніння. Під час трагедії дорослі спали в іншій кімнаті. Відчувши запах диму, вони прокинулися і винесли дітей на вулицю, але врятувати їх не змогли.

При цьому випивший батько замість того, щоб подзвонити на номер 101 до пожежників, набрав 104 (аварійна служба газу). Це призвело до затримки виїзду рятувальників.

"Відстань у 15 кілометрів ми проїхали за 17 хвилин, автомобіль туди летів. Я думаю, що шансів врятувати цих дітей у нас не було, на жаль", - заявив Братко.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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