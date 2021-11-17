На Донбасі поранено трьох бійців ЗСУ, окупанти 9 разів порушили "тишу"

Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі сьогодні поранено трьох українських військовослужбовців. Їм надали медичну допомогу. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

У вечірньому зведенні сказано, що від початку доби російські найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Сім із них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці двічі обстріляли українські позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Кряківки та Причепилівки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм. У бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції української армії біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, вчора, 16 листопада, окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь на Донбасі. Один український військовий зазнав поранення.